Austrália: estudante pediu socorro 2 vezes O inquérito que apura a morte de Roberto Laudisio Curti em Sydney, na Austrália, exibiu ontem o vídeo de 39 segundos gravado pela câmera da Taser usada para dar o último disparo contra o estudante brasileiro, já algemado e imobilizado no chão por cinco policiais. As imagens mostram um agente aplicando cinco descargas Taser do tipo "drive stun" (com a arma acionada em contato com o corpo da vítima).