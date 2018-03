Aumento nos táxis em São Paulo começa a valer neste sábado

SÃO PAULO - Começa a valer neste sábado, 15, o aumento de 18% no preço dos táxis na capital paulista. O reajuste será em todas as categorias: comum, especial, luxo, radiotáxi e até mesmo em adaptados para portadores de deficiência. A bandeirada de táxi comum, que era de R$ 3,50, passa a ser de R$ 4,10. O preço por quilômetro rodado vai aumentar de R$ 2,10 para R$ 2,50.

A partir da próxima quarta-feira, 19, o Instituo de Pesos e Medidas de São Paulo (Iphem) irá verificar o taxímetro de 33 mil veículos da capital. Por conta do aumento do preço das tarifas, a aferição pelo Iphem é obrigatória para os táxis.

Para adequar os taxímetros ao aumento da tarifa, os motoristas devem comparecer a uma das oficinas cadastradas pelo Iphem. E depois fazer o agendamento para verificar se o taxímetro está regulado.

A verificação será feita no autódromo de Interlagos, que deve atender cerca de mil taxias por dia até 3 de março. Os usuários de táxis devem observar se o taxímetro possui um lacre amarelo, que impede que o motorista regule o aparelho, e o selo do Inmetro com garantia até 2012.