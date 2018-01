Aumento máximo do IPTU em SP não deve passar de 30%, diz secretário

SÃO PAULO - O secretário municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, Marcos de Barros Cruz, disse nesta terça-feira, 1, em entrevista ao SP TV, da Rede Globo, que o teto do aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na cidade de São Paulo será de 30% para residências em 2014, como previsto na lei aprovada em 2009.

Conforme proposta orçamentária apresentada nessa segunda à Câmara, a Prefeitura pretende aumentar o imposto em 24% no ano que vem, elevando a arrecadação dos atuais R$ 5,5 bilhões para R$ 6,8 bilhões. O orçamento como um todo deve crescer 20,7% em 2014, passando para R$ 50,7 bilhões.

O secretário afirmou ainda que a média de aumento para a população em geral deve ficar entre 16% e 17%, sendo que cerca de 300 mil residências devem ter redução com os novos ajustes. A isenção, para aproximadamente 1 milhão de pessoas, será mantida, afirmou Cruz. Segundo ele, a proposta deve ser apresentada à Câmara nos próximos dias.

Cálculo. Os porcentuais serão calculados com base na revisão da chamada Planta Genérica de Valores (PGV), que serve de base para o IPTU. Corrigida pela última vez em 2009, essa tabela está desatualizada. De acordo com a Prefeitura, o mercado imobiliário apresentou grande evolução nos últimos quatro anos e, por isso, os valores venais apresentados no carnê do imposto estão defasados quando comparados aos preços praticados pelo setor.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas a gestão Haddad afirma que não pretende repassar o valor total. E, por isso, promete desenvolver um projeto que contempla a redução da alíquota do tributo, que limita os aumentos nominais e aprimora os mecanismos atuais de descontos.