Aumento do turismo ameaça agravar problemas estruturais

Com quase 500 mil habitantes, Santos dobra de população durante a temporada de verão e em feriados. No Guarujá, que tem 304 mil moradores, a população triplica. Fora o turismo, a economia do litoral sul deve viver um boom econômico na próxima década com a exploração do pré-sal, que deve despejar R$ 9 bilhões de investimentos na região - a Baixada Santista já teve em 2009 a maior taxa de crescimento populacional entre as regiões do Estado - 1,6%, ante 0,4% da capital, por exemplo.

Para Luis Guimarães, presidente do Convention Bureau de Santos, entidade que fomenta o turismo no litoral, a principal preocupação é com o aumento de demanda nos postos de saúde. "Os veranistas de cidades menores que precisam de médicos sempre recorrem a Santos para qualquer emergência e a cidade fica sobrecarregada", afirma. Guimarães ressalta também os problemas da malha viária do litoral, que dificultam o acesso para cidades como Guarujá e Praia Grande.