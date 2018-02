Aumento de prefeito resulta em inquérito

O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou na sexta-feira um inquérito civil para apurar o aumento salarial do prefeito Gilberto Kassab (sem partido) de R$ 12,3 mil para R$ 20 mil, em fevereiro. A Promotoria vai enviar ofícios à Prefeitura e à Câmara Municipal nos próximos dias para saber oficialmente qual o motivo do reajuste.

Anteontem, novo aumento foi aprovado na Câmara para Kassab, para R$ 24 mil, mas só começa a valer a partir do ano que vem. Na prática, a instauração de um inquérito significa que a apuração feita até agora mostrou que há indícios mais fortes de que haja alguma irregularidade na concessão do aumento de fevereiro.

Após ser questionada pelo Estado na semana passada, a assessoria de Kassab atribuiu o reajuste do início deste ano a um decreto legislativo de 1992, que vincula automaticamente seu salário ao dos deputados estaduais - que foram aumentados em 62% no fim do ano passado.

Depois da publicação da reportagem, a Promotoria instaurou um procedimento preliminar para verificar se há ilegalidades nesse procedimento. No início do ano, a Promotoria já questionou um aumento de 62% que os vereadores haviam dado aos próprios salários, com base em uma resolução da Mesa Diretora da Câmara que também atrela esses vencimentos aos dos deputados estaduais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caridade. Após o aumento do salário para R$ 20 mil ter sido revelado, o prefeito Gilberto Kassab afirmou que vai calcular tudo que ganhou a mais desde fevereiro deste ano e doar para o Hospital do Câncer. Ontem, sua assessoria informou que ele também vai doar a diferença entre o que ganhava no início do ano e o novo reajuste para R$ 24 mil, o que deverá render aproximadamente R$ 12 mil mensais para o Hospital do Câncer.

No dia 23, o prefeito chegou a afirmar que como chefe do Executivo da capital era difícil sobreviver com salário de R$ 12,3 mil. "Um prefeito precisa de um padrão de vencimento compatível com o cargo" disse.