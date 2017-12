Aumento de condomínio ficará entre 3,2% e 4% Os moradores dos cerca de 30 mil edifícios da capital terão de desembolsar entre 3,2% e 4% a mais com pagamento do condomínio, a partir da próxima fatura, estima o Sindicato da Habitação (Secovi-SP). Esse aumento é reflexo do reajuste de 8% conquistado pelos trabalhadores dos edifícios. O valor foi acordado em convenção coletiva pelo Sindicato dos Condomínios e pela Federação do Comércio.