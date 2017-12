Aumenta tarifa de ônibus intermunicipais de três regiões de SP

Assim como nas tarifas do Metrô e da CPTM, a Secretaria de Transportes do Estado informou nesta sexta-feira, 30, o aumento nos preços da passagens dos ônibus intermunicipais de três regiões metropolitana: São Paulo, Campinas e Baixada Santista. Na média, a diferença no preço será de 8,5% nos três locais. O reajuste dos preços variam conforme a região que o ônibus atende (confira tabelas abaixo). Veja também: Secretaria anuncia aumento na passagem do Metrô e CPTM Em São Paulo, a média de aumento nas linhas intermunicipais é de 7,45%; em Campinas, 9,18%; e na Baixada, 8,60%. Já as linhas que operam no Corredor ABD (São Mateus - Jabaquara), terão reajuste de 6,25%, subindo de R$ 2,30 para R$ 2,55. Segundo a secretaria, o cálculo das novas tarifas levou em conta o aumento nos preços do setor de transportes no último ano, desde componentes específicos até mão de obra. Preços na região metropolitana de Campinas* Faixa extensão Tarifa (em R$) Até 15 km 2,40 De 15 km a 20 km 2,50 De 20 km a 25 km 2,60 De 25 km a 30 km 2,85 De 30 km a 35 km 2,95 De 35 km a 40 km 3,05 De 40 km a 45 km 3,40 De 45 km a 50 km 3,70 De 50 km a 60 km 4,35 Acima de 60 km 5,45 Preços na região metropolitana da Baixada Santista* Faixa extensão Tarifa (em R$) Até 12,5 km 2,00 De 12,5 km a 25 km 2,50 De 25 km a 35 km 2,80 De 35 km a 45 km 3,25 De 45 km a 55 km 4,05 De 55 km a 65 km 4,85 De 65 km a 75 km 5,95 De 75 km a 90 km 7,05 Acima de 90 km 7,85 Preços na região metropolitana de São Paulo (excluindo o Corredor ABD)* Faixa extensão Tarifa (em R$) Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Até 4 km 1,85 1,85 1,85 1,85 1,80 De 4 km a 10 km 2,10 2,10 2,10 2,10 2,05 De 10 km a 17 km 2,55 2,55 2,55 2,45 2,50 De 17 km a 20 km 2,80 2,85 2,80 2,75 2,75 De 20 km a 23 km 3,15 3,15 3,10 3,10 3,10 De 23 km a 29 km 3,35 3,35 3,35 3,30 3,30 De 29 km a 35 km 3,70 3,70 3,65 3,60 3,60 De 35 km a 43 km 4,00 4,00 4,05 3,95 3,95 De 43 km a 51 km 4,15 4,20 4,15 4,05 4,05 Acima de 51 km 4,50 4,50 4,45 4,40 4,40 ÁREA 1 Municípios de Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e São Paulo. ÁREA 2 Municípios de Barueri, Cajamar, Caieiras, Carapicuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e São Paulo. ÁREA 3 Municípios de Arujá, Guarulhos, Mairiporã, Santa Isabel e São Paulo. ÁREA 4 Municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Suzano e São Paulo. ÁREA 5 Municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo. *Informações da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos/Secretaria dos Transportes.