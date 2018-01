Aumenta multa para torre de celular ilegal

O prefeito Gilberto Kassab sancionou ontem lei que aumenta o valor da multa para estações de celulares irregulares na cidade. A multa, que em 2004 era de R$ 6 mil para antenas já fiscalizadas e autuadas, agora será de R$ 100 mil. Para os vereadores paulistanos, o valor da multa anterior não motivava as empresas de telefonia a regularizar os equipamentos, tratados no texto como estações de rádio-base. Estima-se que 90% dos aparelhos do tipo estejam irregulares na cidade. O aumento é de 1.566% no valor da multa.