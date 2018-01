Aumenta abismo salarial entre sexos Depois de diminuir constantemente desde 2004, a diferença de rendimento entre mulheres e homens aumentou em 2012. O rendimento real do trabalho das mulheres (R$ 1.238,00 ao mês) ficou em 72,9% do dos homens (R$ 1.698,00). Em 2011, o salário das mulheres representava 73,7% do dos homens. Em 2004, a relação estava em 69,45%.