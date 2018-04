Aula de frescobol perto da casa de juiz é suspensa As aulas de frescobol estão proibidas na Praia da Costa, em Vila Velha (ES), desde sexta-feira, mas os jogos ainda são permitidos. A liminar expedida pelo 1.º Juizado Especial Cível de Vila Velha suspende a atividade de uma escola que funcionava na frente do prédio onde vive o juiz Fernando Estevam Bravin Ruy - que entrou com uma ação em 7 de fevereiro alegando que as aulas prejudicam o sono do filho dele, de 1 ano.