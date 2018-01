Augusta, Cidade Jardim e 9 de Julho terão velocidade reduzida

SÃO PAULO - A gestão Fernando Haddad (PT) vai reduzir a velocidade máxima de 60 km/h pra 50 km/h de mais sete vias da capital paulista a partir da próxima sexta-feira, 6. Dessa vez, os locais que passarão pela reforma do limite permitido ficam nas zonas oeste e sul. São elas: Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo, Avenida Cidade Jardim, Túnel Max Feffer, Avenida Europa, Rua Colômbia e em trechos da Rua Augusta e da Avenida 9 de Julho.

Já Avenida Cidade Jardim, o novo limite de velocidade será implantado em um trecho de 1,5 quilômetro, entre a Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo, onde o motorista também deverá trafegar em até 50 km/h em toda sua extensão, e a Avenida Europa.

A Avenida 9 de Julho também será impactada pela reforma, compreendendo o espaço na altura da Avenida Cidade Jardim até o Túnel Daher Elias Cutait (3,6 km de extensão). Por fim, o Túnel Max Feffer, que tem 0,7 km, também terá a velocidade reduzida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Prefeitura, a medida faz parte do plano de redução de acidentes viários, que tem como principal objetivo diminuir o número de vítimas no trânsito.

No último estudo divulgado, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitorou seis vias, em um total de 14 km, antes e depois da redução do limite de velocidade. Nesses locais houve queda de 22,1% em acidentes e atropelamentos, 25,2% no número de feridos e de 33,3% nas mortes no trânsito.