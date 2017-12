Auditório do Memorial é interditado por tempo indeterminado

SÃO PAULO - O Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, foi interditado neste domingo, 1º, por tempo indeterminado após vistoria feita pela Defesa Civil no sábado. O prédio pegou fogo na tarde da última sexta-feira.

Os peritos notificaram a Fundação Memorial da América Latina a contratar um estudo técnico para atestar as condições de segurança da edificação e apontar se o prédio poderá ser reaberto imediatamente ou precisará passar por reformas na estrutura.

Segundo o Memorial, só depois que esse estudo for apresentado à Defesa Civil o local poderá ser reaberto.

Na tarde deste domingo, funcionários do Memorial, acompanhados da Defesa Civil, entraram no auditório e resgataram quadros que estavam em salas subterrâneas e escaparam das chamas.

Entre as obras, está o quadro 'Homenagem ao Teatro', de Carlos Scliar, que passava por manutenção, mas costumava ficar exposto no fundo da ala B do auditório.

Até as 15h50 foram retirados do local, além do painel de Scliar, 3 esculturas e 3 telas.