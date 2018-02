Audiências em abrigos reenviaram para casa 1,1 mil

Com as análises de crianças e adolescentes abrigados, o TJ descobriu que 1.126 mil crianças (ou 20% do total) já tinham condições de voltar para as famílias.

"Esse modelo de mutirão é importante para o magistrado estabelecer procedimentos claros para um determinado caso. Nos abrigos, percebemos que é preciso mais agilidade para atender as crianças mais rapidamente", disse o juiz Samuel Karassin.

Ele é integrante da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJ-SP e um dos envolvidos no projeto da cracolândia. / V.H.B.