Audiência vai julgar legalidade da paralisação dos motoristas em São Paulo

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - O sindicato patronal das operadoras de ônibus de São Paulo (SP Urbanuss) agendou uma audiência para julgar a legalidade da paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus no Tribunal Regional do Trabalho para as 13h45 dessa quinta-feira, 22.

O sindicato da categoria (Sindmotoristas) já foi intimado, segundo a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) que está mediando uma negociação entre as partes.

Porém, o próprio Sindmotoristas é contra a atual paralisação, que está sendo realizada por um grupo independente de motoristas e cobradores.