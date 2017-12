Audiência do caso Mércia será na próxima segunda-feira em São Paulo

SÃO PAULO - A audiência de instrução do processo sobre a morte da advogada Mércia Nakashima foi marcada para segunda-feira, dia 18, às 9 horas. Nessa data serão ouvidos testemunhas e acusados no caso. A audiência será presidida pelo juiz Leandro Bittencourt Cano, da Vara do Júri de Guarulhos (SP), e serão ouvidas 28 pessoas, entre testemunhas, sendo oito de acusação, 16 de defesa e dois do juízo, e os dois acusados.

A advogada Mércia foi morta após deixar a casa da avó, em Guarulhos, no dia 23 de maio. Seu corpo foi encontrado em uma represa de Nazaré Paulista no dia 11 de junho. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que ela morreu por afogamento.