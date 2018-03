Audiência decidirá destino de filha de cigana usada para pedir esmola em Jundiaí

O juiz Jefferson Barbin Torelli da Vara da Juventude e da Infância de Jundiaí, no interior de São Paulo, realizará uma audiência na tarde desta quinta-feira, 18, sobre o caso da criança que foi retirada à força da mãe. A mãe é cigana e usaria a filha de cerca de um ano para sensibilizar as pessoas no centro da cidade para ganhar esmola.

A audiência está marcada para começar às 16 horas no Fórum de Jundiaí. Comparecerão à reunião a mãe da criança, o advogado e um representante da Promotoria.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Vara da Infância e da Juventude recebeu uma denuncia anônima sobre a atitude da mãe e determinou que a criança fosse levada a uma casa transitória.