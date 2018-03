Audiência de monotrilho tem palhaço e gritos Cerca de 300 representantes de associações de moradores do Morumbi participaram ontem no CEU de Paraisópolis de uma audiência para discutir a Linha 17-Ouro do Metrô, que vai ligar por monotrilho o Estádio do Morumbi e o Aeroporto de Congonhas. A linha vem causando polêmica porque os moradores mais abastados da região argumentam que criará um "desconforto visual" no bairro e, "assim como o Minhocão, servirá de abrigo para viciados e vândalos".