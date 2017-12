Atuantes, associações da Vila Prudente preparam programação

As associações de bairro da Vila Prudente estão finalizando os preparativos para por em prática sua programação de 2015. Fortemente atuantes na região, a Amoviza (Associação dos Moradores e Comerciantes do Bairro de Vila Zelina) e o Círculo de Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente estão em férias, mas preparam novidades.

Na Amoviza, o calendário de festas e feiras já está pronto. É ela que organiza as feiras de cultura do leste europeu, que ocorre aos domingos no bairro, sempre na Rua Aracati Mirim, ao lado do Parque Ecológico. Entre as edições especiais, já está programada para junho a Feira Especial do Imigrante e Meio Ambiente, a de Primavera, em setembro, e a grande festa de comemoração pelo aniversário da Vila Zelina, em 25 de outubro.

Além da feirinha, a Amoviza promove ações diversas com os moradores, como a corrida anual, no fim do ano, e propõe a expansão da cultura do leste da Europa, especialmente da Lituânia, que tem maior grupo de imigrantes na região. É possível associar-se à partir do envio de uma carta de intenção, entregue na sede com dados como RG, CPF, nacionalidade, profissão e endereço.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o Círculo realiza as últimas reuniões para lançar seu cronograma de atividades para a população. Desde 1940 a instituição sem fins lucrativos volta seus serviços para assistência social e educacional para pessoas carentes na Vila Prudente.

Entre as atividades promovidas, estão cursos de capacitação profissional, como o de padaria artesanal, corte e costura e pedreiro - que qualificou no ano passado 90 trabalhadores para a construção civil. Também é possívl participar de oficinas do Polo de Prevenção à Violência Doméstica e Sexual.

Para ficar por dentro do calendário e aproveitar os benefícios gratuitos do Círculo no Centro de Convivência e Acolhida de Famílias Damião de Molokai é preciso atentar para o período de inscrições, divulgados no site oficial.

SERVIÇO

Amoviza

Rua da Giestas, 966

Informações: http://www.amoviza.org.br/

Círculo

Rua José Zappi,120

http://www.ocirculo.org.br/o-circulo/