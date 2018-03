Atualização de software deixa emissão lenta A emissão de passaportes pela Polícia Federal (PF) foi lenta ontem no País todo. Segundo a PF, a lentidão ocorreu por causa da atualização do software que emite os documentos. O programa será integrado ao sistema do Ministério de Relações Exteriores e o processo de atualização provocou instabilidade no sistema. A promessa é de que a emissão de passaportes será normalizada hoje.