Atual líder do CV foi preso pela 1ª vez em 1994, aos 18 anos O atual líder do tráfico do Comando Vermelho na Vila Cruzeiro, Fabiano Atanasio da Silva, o FB, de 34 anos, foi preso pela primeira vez em 1994, ainda aos 18, pelo transporte e fornecimento de material explosivo. É foragido da polícia e acumula diversos processos por tráfico de drogas, associação para o tráfico, formação de quadrilha e homicídio.