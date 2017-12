Atropelamento na Marginal do Tietê causa uma morte

Duas pessoas foram atropeladas no fim da manhã desta segunda-feira, 5, na Marginal do Tietê, próximo à Ponte do Piqueri, na zona oeste de São Paulo. Uma delas morreu no local, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). O acidente aconteceu na pista expressa sentido Ayrton Senna. O helicóptero Águia da Polícia Militar pousou no canteiro da via para fazer o resgate, sem atrapalhar o tráfego de veículos, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas.