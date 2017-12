Atropelamento na Av Paulista deixa 1 morto

Uma pessoa morreu ao ser atropelada por um carro na Avenida Paulista, centro da capital, por volta das 5 horas desta quinta-feira, 11. O acidente ocorreu na altura da Avenida Brigadeiro Luís Antônio. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) precisou interditar uma das quatro faixas da Paulista, para a polícia periciar a área. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima.

No fim da madrugada, duas pessoas se feriram levemente após o carro que elas ocupavam bater contra uma árvore na Ponte Cidade Jardim, no sentido bairro. O Corpo de Bombeiros levou as vítimas para o Pronto-Socorro São Paulo. No início desta manhã, duas faixas da ponte seguiam bloqueadas por conta da colisão.