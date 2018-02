Atropelamento múltiplo faz 7 mortos e 8 feridos Sete pessoas morreram e ao menos oito ficaram feridas em um atropelamento múltiplo na Rodovia MT-150, na região de Cáceres, anteontem à noite. Entre as vítimas estão o secretário de Educação de Curvelândia, Gilcemar Goloni, e cinco universitários. Os jovens, que viajavam em um ônibus, pararam para ajudar Goloni, que estava no chão após choque de sua moto com um ciclista. O trecho era de curva e uma picape Chevrolet S-10 cinza atingiu o grupo. O motorista, que não estava bêbado, foi detido no local.