Atropelamento causa 5 km de lentidão na Dutra

Um acidente complicou o trânsito na Rodovia Presidente Dutra, na tarde desta segunda-feira, 12. Por volta das 15h30, uma pessoa foi atropelada na altura do Km 216, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos. A NovaDutra informou que a vítima sofreu ferimentos leves e foi levada ao Hospital Maria Dirce. Não houve interdição da via, mas a curiosidade de motoristas, que reduziam a velocidade no trecho, resultava em 5 km de lentidão, às 16h20. Em Pindamonhangaba, um ônibus tombou no Km 93 da Dutra, no sentido São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e tombou. Nove pessoas se machucaram levemente. A rodovia não chegou a ser bloqueada. Nas demais estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior do Estado, o movimento era normal. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 3, no qual as pistas sul da duas vias dão acesso à Baixada Santista e a norte da Imigrantes, à capital.