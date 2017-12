Atropelador nega ter bebido antes de acidente O comerciante Fabrisio de Campos Moura, de 34 anos, negou que estava bêbado no momento em que atropelou e matou o motociclista José Francilino Júnior, de 37 anos, na Via Anchieta, em São Bernardo, no ABC. O acidente foi na madrugada de segunda-feira. Depois de atingir Francilino com seu BMW, Moura fugiu. Indiciado por homicídio doloso, ele aguardará o julgamento em liberdade.