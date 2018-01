Atropelador de skatista usava carro do trabalho O Volkswagen Saveiro com o qual o ajudante-geral Tiago da Silva, de 26 anos, atropelou e matou o skatista Gabriel da Silva Pinto, de 15 anos, na madrugada de sábado em Guarulhos, é da empresa Conescell, onde Silva trabalha. Tiago Donato, dono da Conexcell, que conserta celulares e tem escritório no Shopping Internacional de Guarulhos, foi convocado a depor na 1.ª Delegacia da cidade, mas não tinha se apresentado até ontem. O bafômetro indicou 0,71 mg de álcool - a partir de 0,34 mg é considerado crime.