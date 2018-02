Atropelador de professora alega fatalidade O corpo da professora aposentada Maria Angelica Victoria Miguela Careaga Soler, de 74 anos, foi enterrado ontem no Cemitério do Araçá, em São Paulo. Ela foi atropelada na noite de sábado no cruzamento da Rua São Vicente de Paula com a Alameda Barros, em Santa Cecília (região central), e morreu no Pronto-Socorro da Santa Casa. Imagens mostram que ela poderia estar sobre a faixa de pedestres no momento do acidente.