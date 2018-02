Atropelador de ciclistas no RS está solto

Cerca de cem pessoas do grupo Massa Crítica faziam um passeio noturno de bicicleta pela Rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, em uma sexta-feira, fechando a via. Eles pediam aos motoristas que aguardassem a passagem por algumas quadras.

Segundo testemunhas, Neis ficou irritado, acelerou sobre o grupo e feriu 17 pessoas. Os ciclistas teriam feito inclusive sinal para que ele parasse - como mostra vídeo do incidente na internet.

Em março do ano passado, o bancário foi denunciado pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul por 17 tentativas de homicídio triplamente qualificado. Ele permaneceu detido por 30 dias, entre 11 de março e 9 de abril, mas recebeu habeas corpus e agora aguarda uma decisão da Justiça.

Em depoimento à polícia, Neis se declarou vítima. Segundo sua versão, ele discutiu com os ciclistas, que teriam quebrado o retrovisor de seu carro. Depois disso, o bancário teria acelerado para não ser vítima de linchamento. / WILLIAM CARDOSO