Atropelador de ciclistas não é doente, diz laudo O bancário Ricardo Neis, que atropelou mais de 12 ciclistas em Porto Alegre no dia 25 de fevereiro, deve ser transferido imediatamente para o Presídio Central. A decisão é da juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels, da 1.ª Vara do Júri, com base em laudo do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF). De acordo com a avaliação psiquiátrica, Neis não teve doença diagnosticada, nem tem indicação para internação.