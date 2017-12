Atriz é morta por bala perdida em Campinas A atriz Andréia Cristina Pereira, de 35 anos, morreu atingida com uma bala perdida, em um bairro nobre de Campinas, na tarde de ontem. Integrante do Grupo de Teatro Téspis, Andréia estava no banco do passageiro de um carro que passava pelo bairro Nova Campinas quando foi baleada, em meio a uma troca de tiros entre supostos assaltantes e um homem armado, na porta de um cartório. A polícia informou que tratava-se de uma tentativa de roubo, mas não deu detalhes. Ninguém foi preso até o fim da tarde. Andréia tinha um filho.