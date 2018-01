Atriz ajuda desabrigados

Já somam 100 toneladas as doações recebidas em Niterói para atender os desabrigados pelas chuvas na cidade. O maior centro de recolhimento de donativos, o Clube Canto do Rio, no centro, funciona 24 horas. Somente neste local, 40 toneladas, entre mantimentos, produtos de limpeza e higiene, roupas e acessórios como colchões e travesseiros foram entregues. Sete mil pessoas foram beneficiadas.

Para ajudar a organizar o material, uma legião de voluntários trabalha das 8h às 22h. São estudantes, escoteiros, donas de casa, guardas municipais e quem mais se apresentar. No meio do grupo, uma voluntária se destaca pelo dinamismo com que organiza o trabalho em volta. "Moro aqui do lado, não dava para ficar em casa", diz a atriz Sônia Braga, pouco depois de mandar outra voluntária à papelaria comprar etiquetas. "É o que está precisando de mais emergencial? Então compre logo", orienta a atriz, explicando: "Sem etiquetas não temos como identificar o que tem dentro dos kits."

O destino das doações são 100 abrigos espalhados por Niterói, além de outras cidades como a vizinha São Gonçalo, Acari, na zona norte do Rio, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nos kits, além de roupas e mantimentos, Sônia incluiu sacos plásticos. "É para as pessoas organizarem o que receberem. Nosso objetivo é dar o máximo de conforto. Elas precisam se sentir em casa, mesmo nos abrigos", diz.

Além do clube, colégios particulares estão recebendo doações. No Instituto Abel, 60 toneladas foram arrecadadas. Os quartéis do Corpo de Bombeiros também estão precisando de colaboradores, uma vez que grande parte do efetivo está trabalhando nos desabamentos. A ajuda pode ser de todas as idades. "Ajudei a fazer comida para o pessoal do resgate. Cortei e descasquei legumes", conta a escoteira Marcela Lelis dos Santos, de 13 anos.

Além de força de trabalho, o Canto do Rio precisa de fraldas geriátricas, enlatados, colchonetes e roupas íntimas em bom estado. Roupas de adultos, no entanto, não são mais necessárias. Enquanto isso, no Rio, a prefeitura já arrecadou cerca de 80 toneladas de donativos.