Atraso de 15 horas em voo tumultua Viracopos

No dia em que era esperado o maior movimento de passageiros e viagens, por causa do período pré-Natal, o atraso de 16 horas no voo 3640 da TAM, previsto para sair do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, para Brasília (DF) às 14h57 de sexta-feira, causou confusão e bate boca entre funcionários da companhia e clientes.

Uma passageira chegou a desmaiar no saguão do aeroporto – a cena foi flagrada e transmitida por uma rede de TV local. A TAM informou que o voo decolou neste sábado, às 5h57. Dos 113 passageiros, 67 estavam no avião, que chegou em Brasília às 7h28. Os outros clientes deverão remarcar a passagem para outros horários.

Segundo a assessoria de imprensa da companhia, o problema foi uma manutenção não programada que impediu a decolagem. Ocorram duas remarcações durante o período: uma às 20h30 e outra às 00h25. As viagens seriam feitas com um avião que saiu de Guarulhos. A assessoria informou que o avião da primeira remarcação não decolou pois chovia muito forte em Brasília e não havia possibilidade de aterrissagem.

A segunda remarcação, na madrugada de sábado, não foi realizada em virtude do “horário de regulamentação da tripulação” – que já havia realizado o máximo de horas permitidas e não poderia continuar a jornada de trabalho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A companhia ressaltou que durante o período de espera os passageiros receberam toda assistência necessária, incluindo alimentação e hotel. Além disso, informou que os passageiros podem remarcar as passagens por meio do telefone da central de vendas e que também há orientações no aeroporto.