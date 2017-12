Atrasados põem culpa no 1º dia do horário de verão

No Parque do Ibirapuera, zona sul, o movimento também começou mais tarde. "O dia parece que está lento hoje", disse a gerente Rejane Ima, de 40 anos, do Restaurante do Museu de Arte Moderna (MAM). "Às 14 horas, eu estava desesperada porque ninguém apareceu para o almoço. A clientela começou a chegar às 15 horas, aos poucos, bem diferente de um domingo comum."

Sofrendo de preguiça antecipada, desde ontem a estudante Maria Thomé, de 17 anos, reclamava com as amigas como seria o dia de hoje. "Vou acordar e sair de casa com escuro. Só de pensar, dá mais sono ainda."