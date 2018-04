Atores de musical despencam na plateia Em cartaz no Teatro Oi Casa Grande com o musical Xanadu, no Rio, os atores Danielle Winits e Thiago Fragoso sofreram um acidente na sessão das 19h de ontem. Eles despencaram de uma altura de 4 m na cena em que sobrevoam a plateia pendurados por cabos de aço e caíram sobre pessoas na primeira fila. O teatro ficou atônito. A dupla foi ao hospital para exames. Um espectador ficou ferido.