Ator é assaltado duas vezes na mesma noite O ator Luis Miranda postou na madrugada de ontem no Twitter que foi roubado duas vezes no bairro Comércio, em Salvador. "Acabo de ser assaltado violentamente pelos craqueiros", escreveu. A primeira abordagem, com uma faca, foi quando deixava uma casa de show. A segunda foi feita por dois guardadores de carro. O ator diz que divulgou os assaltos para alertar a população.