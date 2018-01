O ator Werner Schünemann, intérprete do personagem Saulo na novela Passione, da Rede Globo, escapou sem ferimentos de um acidente ontem, em Porto Alegre. Ele dirigia um utilitário esportivo Pajero que saiu da pista e caiu nas águas do Arroio Dilúvio. O ator diz que dormiu no volante e acabou sendo salvo pelos bombeiros.