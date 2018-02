Ator Caio Castro tem a carteira apreendida O ator Caio Castro, de 21 anos, teve a carteira de habilitação apreendida por cinco dias após blitz da lei seca na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ao ser abordado em seu BMW na saída do UFC Rio, Caio se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado em R$ 957,70.