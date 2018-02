Ato pela Virada Inclusiva ocupa parte da Avenida Paulista

SÃO PAULO - Cerca de 500 pessoas, entre elas cadeirantes, fizeram uma passeata pela Avenida Paulista com destino ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) para celebrar a 3ª Virada Inclusiva, realizada na capital e em mais de 80 cidades do Estado deste sábado, 1, até segunda-feira,3. Os participantes partiram da Praça Oswaldo Cruz por volta das 11h45 e, às13h, ocupavam três das quatro faixas da avenida no sentido Consolação, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Eles chegaram ao Masp por volta das 13h10.

A Virada Inclusiva é organizada pelo governo do Estado, em parceria com municípios e com a iniciativa privada. São mais de 800 atividades esportivas e culturais distribuídas pelas cidades participantes, que marcam o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, comemorado na segunda-feira.

Como todas as entidades participantes do evento atuando como voluntárias, o investimento público é de R$ 300 mil, com organização e produção.

Transporte. Até segunda-feira, haverá transporte gratuito para unidades do Sesc e para o Ibirapuera em vans adaptadas.