Ato no Trecho Oeste faz CET liberar caminhões Um protesto nos dois sentidos do Trecho Oeste do Rodoanel, em Osasco, na Grande São Paulo, congestionou 17 km da via na noite de ontem e fez a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspender a restrição a caminhões na Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e nas Marginais do Tietê e do Pinheiros. O ato fechou uma faixa de cada sentido e durou 1h40 - até as 20h40. As cerca de 150 pessoas pediam a liberação para ocupar áreas perto da rodovia - anteontem, tentativa de invasão foi frustrada.