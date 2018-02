Ato critica remoções no Jabaquara Mais de uma centena de moradores do Jabaquara, na zona sul da capital, protestaram ontem contra a construção do túnel de 2,4 km que ligará a Avenida Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes e vai desapropriar 40 mil pessoas. As remoções devem começar em agosto, dois meses antes das obras, que fazem parte da Operação Urbana Água Espraiada. Pela lei original, o túnel previsto tinha extensão de 400 m, e a obra incluiria parque linear de 600 mil m² e canalização e limpeza do Córrego Água Espraiada.