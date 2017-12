Ato contra reintegração de posse fecha via na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um protesto com cerca de cem pessoas na Avenida Doutor Francisco Mesquita, altura do número 1.750, na zona leste de São Paulo, interdita desde as 17h05 a faixa que vai em direção ao ABC Paulista.

Os manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira em dois pontos da avenida para fazer barricadas. O ato é contra a reintegração de posse de um terreno nos localidades.

Alguns manifestantes atiraram pedras contra policiais militares, que responderam com bombas de efeito moral. Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo, mas até as 18h40 não haviam conseguido chegar ao local.