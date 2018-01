Ato contra reintegração bloqueia via por mais de 2h na zona leste

SÃO PAULO - Um protesto contra uma reintegração de posse prevista para esta quinta-feira, 21, fechou por mais de duas horas a Avenida Bento Guelfi, altura do número 1139, em São Mateus, zona leste de São Paulo. A manifestação aconteceu na tarde desta quarta, 20.

De acordo com a Polícia Militar, os moradores incendiaram carcaças de carros e lixo e montaram barricadas na via. Houve correria, e os policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. A PM negociava às 20h a liberação da via.

Não há informações sobre feridos, detidos ou quantos participantes tinha o protesto.