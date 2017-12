Ato contra prisão de ativistas é cancelado por causa da chuva

SÃO PAULO - Foi cancelado um ato que estava marcado para ocorrer nesta quinta-feira, às 18h, em defesa dos ativistas Fabio Hideki Harano e Rafael Lusvarghi, presos em junho durante manifestação contra a Copa do Mundo. Por causa da chuva na região da Praça Roosevelt, onde estava combinada a concentração, os organizadores do evento anunciaram no Facebook que não haveria protesto.

Mesmo assim, um grupo de 20 pessoas esteve no local por volta das 18h, parte delas pertencentes ao coletivo Se Não Tiver Direitos Não Vai Ter Copa, responsável pelo ato. Segundo os organizadores, uma reunião seria feita para decidir outra data.

Embora não houvesse muitos manifestantes, a Polícia Militar manteve a operação de outros dias de protesto. Até às 18h30, a Tropa de Choque cercava o entorno da praça, junto à cavalaria.