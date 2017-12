Ato contra a crise da água fecha a Paulista

Atualizada às 17h57

Com baldes e apitos, o grupo saiu da Praça Oswaldo Cruz e chegou à sede da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos por volta das 16h30, na Rua Bela Cintra, onde permaneceu por cerca de 40 minutos e depois se dispersou. Uma comissão foi recebida para levar as reivindicações dos manifestantes.

"Esse protesto é para chamar a atenção sobre a falta de água na periferia", disse Renê Vicente, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente (Sintaema).

Moradora do bairro do Limão, na zona norte, a encarregada Sandra Sá Santana, de 40 anos, diz que sofre com a falta de água todos os dias. "Tenho de fazer todas as coisas na parte da manhã. Tenho caixa d'água, mas preciso encher baldes para tomar banho à noite".

Os manifestantes também culparam o governador Geraldo Alckmin pelo problema. Um manequim com máscara do governador, sunga e nariz de Pinóquio foi usado pelos manifestantes durante o protesto. O ato foi pacifico. Uma viatura da PM acompanhou o protesto, que chegou a fechar todas as pistas da Paulista no sentido Consolação.

