Atletas sofrem com o ar carregado Mesmo com ótimo preparo físico e 30 km de corrida por dia, entre as 8h e as 11h, o major aposentado da Polícia Militar Nilton Sérgio de Mattos, de 47 anos, não escapa dos efeitos da poluição atmosférica na hora do exercício: coriza, irritação nos olhos e ressecamento da garganta. Maratonista amador há três anos, ele frequenta diariamente o câmpus da Universidade de São Paulo (USP), no Butantã, na zona oeste, e o Parque do Ibirapuera, na zona sul.