Ativistas do grupo Femen realizaram ontem, na Liberdade, região central da capital, um protesto contra o auxiliar de limpeza Eduardo Sebastião do Patrocínio, de 42 anos, acusado de matar cinco mulheres na zona leste de São Paulo. Ele estrangulava as vítimas por não conseguir manter relações sexuais com elas. As investigações da Polícia Civil prosseguem.