Ativistas depredaram prédios em protesto Manifestantes ligados à mobilização pelo passe livre no transporte público depredaram fachadas de prédios do centro de Porto Alegre na noite de anteontem. Sete participantes dos atos foram detidos pela Brigada Militar e liberados durante a madrugada de ontem. O grupo formado por cerca de 200 pessoas se reuniu diante da prefeitura e seguiu para a Praça Marechal Deodoro, em torno da qual estão palácios do Executivo, Legislativo e Judiciário, além da catedral metropolitana.