Atiradores matam dois em ensaio de bloco

Os homens fugiram após atirar nas pessoas que estavam no Blocão do Rastafari. Cerca de 400 foliões participavam do ensaio. Um dos bandidos usou pistola calibre 380 e seu comparsa, um revólver 38. De acordo com o delegado Anestor Magalhães, os dois criminosos foram identificados, mas até ontem à noite continuavam foragidos.

A principal hipótese é que o alvo dos atiradores era o rapaz que morreu, suspeito de ter matado o irmão de um traficante.