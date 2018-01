Atiradores matam dois e ferem outros quatro em Guarulhos

Seis pessoas foram baleadas, sendo que duas haviam morrido até o início da madrugada deste sábado, em duas ações distintas de grupos armados no final da noite de sexta-feira, na cidade de Guarulhos, região leste da Grande São Paulo.

Eram 23h15 quando alunos da Escola Estadual Padre Valentim Gonzales, no Jardim Nova Cumbica, caminhavam pela Avenida Nova Cumbica e, após ouvirem vários tiros, encontraram dois homens caídos e baleados, um deles na cabeça. Policiais militares foram acionados e encaminharam as vítimas ao Hospital Geral de Guarulhos(HGG) e ao Pronto Atendimento Alvorada. Uma dos baleados, identificado como João Ferreira Filho, de 35 anos, morreu. O outro, ferido na cabeça, segue internado em estado grave.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Praticamente no mesmo horário, alguns homens armados passaram em frente a um bar, na Rua Joaquina de Jesus, próximo à base aérea de Cumbica, no Parque Santo Agostinho, e atiraram contra quatro clientes que estavam na calçada.

Segundo informações preliminares colhidas pela Polícia Militar no local do crime, o principal alvo dos atiradores seria Samanta Ferreira Silvestre, de 29 anos, que morreu. Os outros baleados, segundo a PM, foram socorridos por testemunhas e levados ao HGG. Os casos estão sendo registrados no 4º e 7º distritos policiais de Guarulhos, respectivamente.