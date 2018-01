Atiradores matam 2 e ferem 1 em Diadema

SÃO PAULO - Três jovens, entre eles um adolescente, foram baleados, no final da noite de sexta-feira, 18, quando jogavam bola na altura do nº 119 da Rua Vinte e Oito de Setembro, no núcleo habitacional do Jardim Canhema, em Diadema, no Grande ABC. Segundo o que PMs da 1ª Companhia do 24º Batalhão apuraram no local, as três vítimas não seriam moradores do núcleo e os tiros teriam sido disparados por ocupantes de um veículo.

O adolescente morreu no local. Os outros dois jovens foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal de Diadema (HMD), onde um deles também morreu.

Não se sabe ainda o que motivou o crime, cujo boletim de ocorrência, até as 3 horas deste sábado, 19, não havia sido finalizado no 3º Distrito Policial da cidade. A identificação das vítimas não foi fornecida pela polícia até o momento.